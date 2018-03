EXCLUSIV! Accident rutier pe bulevardul Nicolae Iorga - FOTO

Accident 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva momente, un accident rutier s-a produs pe bulevardul Nicoale Iorga intre un autoturism marca Ford si autobuzul de pe linia 30. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin se pare ca autobuzul stationa in statie, iar autoturismul marca Ford a derapat si a intrat in acesta. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Vezi si: Exclusiv! La un pas de catastrofa! O cisterna cu kerosen a intrat frontal intr-un autoturism! O persoana a ramas incarcerata Accident grav in judetul Iasi. In urma cu cateva minute, o cisternacare transporta kerosen a intrat in coliziune cu un autovehicul. In momentul d ...