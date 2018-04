EXCLUSIV! Accident rutier pe Splai Bahlui - FOTO/VIDEO

Accident3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva momente, un accident rutier a avut loc pe Splai Bahlui, la intersectia cu Bulevardul Primaverii, intre un autoturism marca BMW si un autobuz de transport public. Autoturismul marca BMW nu a acordat prioritate de trecere si a intrat in coliziune cu autobuzul SCTP. Soferul autoturismului BMW era un barbat in varsta de peste 50 ani. Potrivit primelor informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin se pare ca nimeni nu a fost ranit deoarece soferul autobuzului a franat din timp pentru a evita pe cat posibil accidentul. La fata locului s-a deplasat un echipaj de politie pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. ...