EXCLUSIV! Accident rutier provocat de un sofer beat pe Splai Bahlui, in apropiere de zona Tudor Vladimirescu

Politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un accident rutier s-a produs pe Splai Bahlui, in apropiere de zona Tudor Vladimirescu. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin se pare ca un sofer aflat sub infleunta bauturilor alcoolice a provocat un accident rutier. Soferul, in urma accidentului, a fugit de la fata locului. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Politia se afla acum pe urmele soferului vinovat de producerea accidentului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:"631612",domain:"n.ads3-adnow.com"}); BZI.ro ...