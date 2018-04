EXCLUSIV! Aceasta cladire celebra din centrul Iasului ascunde o poveste teribila: oamenii care locuiesc aici traiesc un cosmar continuu - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Una dintre cele mai cunoscute cladiri din centrul orasului ascunde in spatele peretilor un imens scandal • Imobilul aflat in patrimoniul public si privat al Primariei Iasi este ocupat de doi locatari care au ajuns intr-un conflict monstru • In vreme ce unul dintre acestia a investit de-a lungul anilor sume importante de bani pentru reabilitarea imobilului nationalizat, celalalt locatar traieste fara apa si canalizare de mai bine de zece ani, provocand astfel un adevarat focar de infectie • Ieseanul a ajuns la limita rabdarii si sustine ca cetatenii de etnie roma sunt lasati intentionat sa locuiasca in cladirile nationalizate din centrul orasului, iar asta duce la degradarea lor O cunoscuta cladire din cent ...