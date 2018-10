EXCLUSIV! Afacere incredibila la Primaria Iasi cu toalete ecologice! Contracte cu dedicatie pentru firmele de casa. Hotia este pe fata - FOTO

Eduard Gheorghe Bulgaru si Cristian Costan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un afacerist din Iasi a pus la punct o reteta de castigat zeci de mii de euro doar in cateva zile • S-a putut doar cu complicitatea Primariei • De Sf. Parascheva trebuiau sa fie montate 158 toalete ecologice • Reporterii BZI au identificat doar 60 de toalete • Cei implicati in acest gen de afaceri au spus pentru BZI ca cel mai usor se poate fura in baza contractelor de inchiriere, deoarece nimeni nu ar verifica daca este respectat numarul • Beneficiarul acestei combinatii este Cristian Costan, abonat la SPI in perioada in care director era Luminita Salceanu • Acum, trateaza direct cu Gheorghe Bulgaru, fratele Luminitei Salceanu • &qu ...