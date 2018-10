Exclusiv! Alcoolemie uriasa! Un botosanean era sa dea aparatul alcooltest peste cap la Iasi!

Alcoolemie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii ieseni au avut parte de un "client" destul de turmentat. Este vorba despre un barbat de 42 ani din Botosani ce conducea un autoturism marca Opel, pe care oamenii legii l-au tras pe dreapta in Letcani. Avand in vedere ca soferul emana halena alcoolica, s-a dispus imediat efectuarea testarii alcoolscopice, rezultatul fiind de 1.77 mg de alcool pur in aerul expirat. Citeste si: Exclusiv/Update! Impact intre doua autoturisme in zona Tatarasi! Unul dintre soferi era baut Deoarece conducatorul auto a refuzat transportul la o unitate medicala pentru recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei din sange, politistii i-au intocmit dosar penal si s-a ales cu permi ...