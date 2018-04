Exclusiv! Barbat gasit mort in strada la Iasi! Nu a mai putut fi salvat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intamplare tragica petrecuta marti dimineata, la data de 10 aprilie 2018, in municipiul Iasi. Cativa trecatori care se aflau pe strada Vitejilor din cartierul Dacia au gasit un barbat, de 40 de ani, prabusit la pamant, in stare de inconstienta. Oamenii au sunat imediat la numarul unic de urgente 112 pentru a cere ajutor. La fata locului a intervenit un echipaj medical. Citeste si: Exclusiv! Incendiu in zona Tatarasi! Pompierii au reusit sa salveze o persoana aflata in scaun cu rotile - FOTO, LIVE VIDEO Cadrele medicale l-au gasit pe barbat in stop cardio-respirator si au inceput imediat manevrele de resuscitare, insa din nefericire fara raspuns pozitiv. In cele din urma a fost declarat decesul. Politistii si crimi ...