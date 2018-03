Exclusiv! Barbat gasit mort intr-un apartament din Alexandru cel Bun! In locuinta mirosea numai a gaz

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile au fost alertate miercuri dupa-amiaza, la data de 28 martie 2018, de cativa locatari ai unui bloc din cartierul iesean Alexandru cel Bun. Acestia au simtit miros de gaz metan care provenea de la unul din apartamente si au sunat rapid la 112. La fata locului au intervenit pompierii si un echipaj medical SAJ Iasi. Salvatorii au reusit sa intre in locuinta, acolo unde au descoperit un barbat de 82 de ani, aflat in stop cardio-respirator. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare timp de 45 de minute, insa din nefericire fara rezultat pozitiv, fiind declarat in cele din urma decesul. "Am fost solicitati la ora 13.32 sa intervenim in zona Alexandru cel Bun - Piata Voievozilor pentru o persoana de sex mas ...