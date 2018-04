Exclusiv! Barbat gasit spanzurat intr-o comuna ieseana

Barbat spanzurat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp un barbat a fost gasit spanzurat intr-o comuna din judetul Iasi. Din primele informatii pe care reporterii Coditianului Buna Ziua Iasi le detine, barbatul a fost gasit spanzurat in satul Osoi din comunca Cormarna. La fata locului s-au deplasat un echipaj medical si politistii. Momentan nu se cunosc motivele care l-au impins pe barbat sa faca un asemenea gest. *** Stire in curs de actualizare*** CITESTE SI: EXCLUSIV! Barbat gasit spanzurat la Slobozia In cursul acestei dimineti un barbat de aproximativ 44 de ani a fost gasit spanzurat in curtea casei sale de la Slobozia. Descoperirea macabra a fost facuta de catre niste oameni veniti la munca la casa ...