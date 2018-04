EXCLUSIV! Barbat gasit spanzurat la Slobozia

spanzurat1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul acestei dimineti un barbat de aproximativ 44 de ani a fost gasit spanzurat in curtea casei sale de la Slobozia. Descoperirea macabra a fost facuta de catre niste oameni veniti la munca la casa unei vecine. Din primele informatii se pare ca barbatul era divortat si avea doua fete. Acesta locuia cu mama sa despre care vecinii sustin ca este bolnava psihic. La fata locului s-a deplasat un echipaj de politie, criminalistii si un echipaj medical ce a constatat decesul. Cauza pentru care barbatul a recurs la acest gest extrem urmeaza sa fie stabilita in urma anchetei. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...