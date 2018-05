Exclusiv! Bataie de joc pentru sute de ieseni! Au ramas blocati pe un aeroport din Italia - FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); •Bataie de joc la adresa unor romani pe un aeroport din Italia. Noapte trecuta, o aeronava care se deplasa pe ruta Bologna-Iasi si-a anulat zborul. •Peste 160 de oameni au ramas blocati in Aeroport. •Dupa ce au peste 4 ore in aeroport, acestora li s-a spus ca nu mai exista nicio cursa. Momente dramatice pe aeroportul din Bologna, unde sute de romani nu pot veni in tara, asta desi si-au platit biletele de avion. Peste 160 de romani au ramas masca atunci cand, stupefiati, au aflat, fara nicio alta explicatie ca zborul lor s-a anulat. Ca umilirea sa fie completa, acestia au fost dati afara din Aeroport. La fata locului s-a deplasat si consulul Romaniei in Bologna Consulul Daniela Maria DOBRE le-a s ...