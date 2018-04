Exclusiv! Batrana transportata la Botosani cu un elicopter SMURD. Va fi bagata in operatie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, la data de 23 aprilie 2018, un elicopter SMURD a plecat de la Iasi pentru a transporta o batrana la spital. Femeia, in varsta de 76 de ani, va fi transferata la un spital din Botosani pentru o disectie de aorta abdominala. Pacienta a fost internata pana acum la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, la sectia de Chirurgie Vasculara. In momentul in care a ajuns la unitatea medicala, pacienta era stabila din punct de vedere hemodinamic si respirator. Disectia aortica este definita ca separarea straturilor peretelui aortic. Leziunile in stratul intimal determina propagarea disectiei proximal sau distal secundar intrarii singelui in spatiul intima-medie. Disectia aortica clasica este o despicatura longitudinala in media ...