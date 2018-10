EXCLUSIV! Caruselul spaimei la o sarbatoare campeneasca! O fetita de 4 ani a zburat de la inaltime, in timp ce era rotita. Proprietarul: "Vina mea este in proportie de 30 la suta"

carusel Florin Molocea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O clipa de neatentie l-a costat pe patronul unui carusel aproape 10.000 de euro • O fetita a cazut in timp ce "Balerina" era pusa in functiune • A fost transportata la spital, unde medicii au constatat ca fata era mai mult speriata • Afaceristul crede ca vina pentru acest accident trebuie impartita • "Am fost amendat si de OPC si ISCIR. Imi asum vina. Imi cer mii de scuze, imi pare rau. Multumesc lui Dumnezeu ca nu au fost probleme mai grave. Instalatiile sunt in parametri normali de lucru", a declarat Florin Molocea, din Targu Frumos Un accident petrecut in urma cu doua saptamani cu ocazia Zilelor Turismului la Miroslava se putea transforma intr-u ...