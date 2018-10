Exclusiv! Caz grav la Iasi! Si-a stropit cu spirt sotia iar mai apoi i-a dat foc

Foto arhiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Caz incredibil la Iasi! O femeie a avut parte de o duminica horror! Femeia a ajuns de urgenta la spital dupa o agresiune a omului cu care ar trebui sa isi imparta viata. Concret, o femeie a ajuns la Unitatea Primire Urgente dupa ce concubinul i-a aruncat cu spirt ca mai apoi sa ii dea foc. Agresiunea a avut loc duminica, si femeia, Ana M., a ajuns de urgenta la spital cu arsuri pe aproximativ 30% din suprafata corporala. Medicii au constatat o posibila agresiune si la nivelul fetei, iar femeia a suferit arsuri la nivelul toracelui si pe antebrate. Bataile se tin lant in judetul Iasi! Zeci de cazuri au ajuns la Unitatea de Primire Urgente Ana M. se afla, in aceste momente, sub atenta supraveghiere a medic ...