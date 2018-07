Exclusiv Cele 7 randuri care i-au adus lui Mazare o sentinta cu suspendare intr-un caz cu prejudiciu de 114 milioane de euro

Un magistrat de la Curtea de Apel Bucuresti a explicat pe 7 randuri de ce fostul edil al orasului Constanta, Radu Mazare, nu ar trebui sa execute in penitenciar pedeapsa de 4 ani in dosarul Retrocedarilor de pe litoral: faptele sunt din 2002-2004, judecata a inceput in 2008, iar pronuntarea a venit in 2017.