EXCLUSIV! Cititi si va cruciti! Un tanar recunoaste ca a violat o femeie, dar ea spune ca NU a fost VIOL! Medicii au dat VERDICTUL!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Poveste cusuta cu ata alba la Iasi, dupa ce o femeie a fost violata, iar violatorul prins • Femeia, dupa ce a fost constransa sa intretina raporturi sexuale de catre un tanar, a sunat la politie si a cerut ajutor • Totusi, parca a vrut sa tina secret ceea ce i s-a intamplat si nu a spus chiar din prima prin ce a trecut • Tanarul care a violat-o a ajuns pe mana politistilor si risca sa-si petreaca urmatorii ani dupa gratii Nici violul nu mai este ce a fost. Cam asa incepe o povestioara din Iasi. Maricica, o femeie in varsta de 79 de ani, din comuna ieseana Roscani, s-a trezit in urma cu doua zile in casa cu un tanar de vreo 25 de ani, dupa cum spunea ea. Din cate se pare, femeia ar fi declarat in fata autor ...