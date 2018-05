Exclusiv! Coliziune intre doua tramvaie in zona Copou. Cauza ar fi sistemul de franare - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier a avut loc joi, la data de 3 mai 2018, in zona Copou. Doua tramvaie ale CTP Iasi (Compania de Transport Public) au intrat in coliziune. Tramvaiul care circula pe ruta 13, dinspre Universitate catre Triumf, s-a izbit in tramvaiul 11 care astepta in statie. Cauza accidentului ar fi sistemul de franare, potrivit celor spuse de vatmanul tramvaiului 13 care a declarat ca a apasat pe pedala cat a putut de mult. Citeste si: Exclusiv/Update! Accident rutier pe Nicolae Iorga! Un tramvai a facut prapad Calatorii au fost evacuati. In urma impactului nu au rezultat victime. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...