Exclusiv! Coliziune puternica intre un TIR si un Audi la Iasi!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp in apropiere de Trei Iazuri. Potrivit informatiilor obtinute de reporterii BZI, este vorba despre o coliziune intre un TIR si un autoturism marca Audi A3 cu volan pe dreapta. In masina se aflau trei persoane, iar pasagerul din partea stanga-fata a ramas incarcerat. La fata locului au intervenit echipaje medicale SMURD si SAJ Iasi, un echipaj de descarcerare, pompierii, politistii din cadrul Serviciului Rutier Iasi si criminalistii. Citeste si: EXCLUSIV! Accident rutier in zona Nicolina! Trei autoturisme implicate Persoana incarcerata a fost scoasa in cele din urma si s-a ales cu fractura de gamba stanga in urma incidentului. Soferul din Audi era stabil, iar al treil ...