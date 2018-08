Exclusiv! Comunitatea academica este in DOLIU! Un cunoscut PROFESOR din Iasi a fost gasit mort in casa sa din centrul Iasului. Imaginile sunt de COSMAR!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un cunoscut profesor din Iasi a murit in noaptea de luni spre marti dupa ce casa i-a fost cuprinsa de flacari • Incendiul a izbucnit cel mai probabil de la un frigider, iar in scurt timp fumul a invadat intreaga casa • Desi salvatorii au ajuns indata la fata locului si au spart usa, profesorul era deja in stop cardio-respirator • Dupa aproximativ 40 de minute de resuscitare, medicii au fost nevoiti sa declare decesul barbatului Un cunoscut profesor iesean a murit in noaptea de luni spre marti in apartamentul sau situat in zona Targu Cucu. Un apel la numarul unic 112 anunta ca un incendiu a izbucnit la etajul opt al unui apartament in care locuieste o persoana. Pompierii au ajuns imediat la fata locului si l ...