Exclusiv! Copil lovit de masina la Vladeni!

Un accident rutier cu o victima a avut loc in urma cu putin timp pe raza localitatii Vladeni, din judetul Iasi. Potrivit informatiilor obtinute de reporterii BUNA ZIUA IASI, este vorba despre un copil care a fost acrosat de o masina. Pentru moment nu se cunosc circumstantele in care s-a produs incidentul. Citeste si: Un sofer a dat dovada de o inconstienta dusa la extrem! A blocat intentionat calea unei ambulante in misiune si le arata cadrelor medicale semne obscene La fata locului au intervenit politistii din cadrul Serviciului Rutier Iasi, criminalistii si un echipaj medical. Vom reveni cu imagini si amanunte.