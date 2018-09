Exclusiv! Crima la Iasi. O femeie a fost omorata

crima iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un elicopter SMURD a intervenit de urgenta in localitatea Iazu Nou. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, echipajul medical a gasit o femeie, fara suflare. Concret, femeia in varsta de 44 de ani nu prezenta semne compatibile cu viata. Totodata exista suspiciunea rezonabila ca ar fi vorba despre o crima. Se pare ca agresorul ar fi sunat la numarul unic 112. Politistii, criminalistii sunt prezenti la fata locului. Stire in curs de actualizare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. smurd urgenta ...