Exclusiv! Crima oribila la Iasi! Un dascal si-a snopit sotia in bataie, a stropit-o cu benzina si apoi i-a dat foc! Ce s-a intamplat dupa aia depaseste orice imaginatie

arsa de vie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Caz halucinant de omor petrecut intr-o localitate ieseana. Sambata, 18 august 2018, o crima de nedescris a avut loc la Ciortesti. Un dascal din sat si-a snopit sotia in bataie pana a lesinat, a stropit-o cu benzina, i-a dat foc si a lasat-o sa arda, asistand impasibil la intreaga scena. Mai apoi a aruncat apa peste ea, i-a schimbat hainele, a bagat-o in casa si a lasat-o sa se zbata intre viata si moarte pe pat. Femeia a suferit arsuri grave pe intreaga suprafata a corpului. In cursul noptii de sambata spre duminica s-a stins din viata. Trupul neinsufletit a fost transportat la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei, iar politistii au efectuat cercetari la fata locului pentru ...