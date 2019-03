Exclusiv Cum pune Dragnea "pistolul" la tampla ICCJ. O adresa SS cu iz de amenintare

Avocatii lui Liviu Dragnea stiu ca boala nu il poate scuti pe inculpat la infinit de sentinta finala, dupa ce in prima instanta a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul "Bombonica". Si atunci se pare ca a fost aruncata in lupta cea mai feroce arma, ca un pistol incarcat pus la tampla judecatorilor ICCJ.