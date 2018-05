Exclusiv! Descinderi in aceasta dimineata la Iasi! Traficantii de droguri si de carne vie s-au trezit cu mascatii pe cap

diicot google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta dimineata, in cadrul operatiunii ZIUA Z ,sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul directiei au declansat o ampla actiune de combatere a fenomenului infractional organizat, care se deruleaza concomitent pe teritoriul a 28 de judete si a municipiului Bucuresti (Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Galati, Braila, Vrancea, Covasna, Brasov, Buzau, Prahova, Dambovita, Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Teleorman, Dolj, Gorj, Caras, Hunedoara, Timisoara, Bihor, Satu Mare, Salaj, Cluj si Bistrita Nasaud) fiind efectuate un numar de 238 de perchezitii domiciliare, ce vizeaza nu mai putin de 227 de suspecti. Actiunile concertate ale procurorilor Directiei de Investigare ...