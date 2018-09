Exclusiv! Descinderi in Iasi! Mascatii au intrat in mai multe locuinte

Trump se mentine dur in negocierile cu Canada si refuza o intalnire cu Justin Trudeau Presedintele american Donald Trump a refuzat sa aiba o intalnire cu premierul canadian Justin Trudeau pe marginea reuniunii Adunarii Generale a Natiunilor Unite, din cauza lipsei progresului in negocierile privind Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), relateaza site-ul agentiei Reuters.

Trump accepta si solutia cu un singur stat pentru Israel si Palestina: Sunt multumit daca ei sunt multumiti. Sunt un mediator Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca ar accepta si solutia cu un singur stat pentru incheierea conflictului dintre Israel si palestinieni.

Altex – Top 10 cele mai interesante oferte de la Altex Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai departe...

Minus 10 grade in Romania, noaptea trecuta. Unde e cel mai frig Episodul-fulger de iarnă care s-a instalat imediat după terminarea verii a adus şi temperaturi extrem de mici în România, mai ales pe parcursul nopţii. Citește mai departe...

Presedintele Iranului: "Nu vrem sa pornim un razboi cu SUA" Preşedintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri că Teheranul nu are nicio intenţie de a porni un război cu Statele Unite sau cu forţele din Orientul Mjlociu, relatează site-ul agenţiei Reuters. Citește mai departe...

Vremea se incalzește vineri. Ce temperaturi anunța meteorologii Valorile termice vor creşte uşor faţã de intervalul precedent, dar vremea va fi în continuare rece, mai ales dimineaţa şi noaptea. Temperaturile maxime se vor situa între 12 şi 21 de grade, iar cele minime între 0 şi 10 grade, mai scãzute în depresiuni spre -3…-4 grade, dar şi mai ridicate pe litoral, pânã la […] The post Vremea se încălzește vineri. Ce temperaturi anunță meteorologii appeared first on Cancan.ro.

Claudia Pavel l-a dat uitarii pe Catalin Cazacu și iubește din nou! Cine este iubitul artistei Claudia Pavel, ex- Cream, l-a datt uitării pe Cătălin Cazacu, după ce a flirtat cu el o perioadă de timp atât la Exatlon, cât și după ce s-a terminat competiția și iubește din nou. Cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste, alături de un bărbat misterios, frumos și potent financiar. Potrivit wowbiz.ro, noul iubit al […] The post Claudia Pavel l-a dat uitării pe Cătălin Cazacu și iubește din nou! Cine este iubitul artistei appeared first on Cancan.ro.

Simpla coincidența sau reversul medaliei?! Semnul observat de Brigitte Sfat pe cererea de divorț: “Imi tremura corpul, nu am crezut niciodata” Brigitte Sfăt a dezvăluit ce semn i s-a arătat pe cererea de divorț chiar în ziua în care s-a separat oficial de Ilie Năstase. Simplă coincidență sau reversul medaliei?! Semnul observat de Brigitte Sfăt pe cererea de divorț Brigitte Sfăt și Ilie Năstase au dirvorțat miercuri, 26 septembrie 2018. După pronunțarea divorțului, Ilie Năstase a […] The post Simplă coincidență sau reversul medaliei?! Semnul observat de Brigitte Sfăt pe cererea de divorț: “Îmi tremura corpul, nu am crezut niciodată” appeared first on Cancan.ro.

Donald Trump a declarat ca este dispus sa aiba o intalnire cu Nicolas Maduro, presedintele Venezuelei Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că este dispus să aibă o întâlnire oficială cu omologul său din Venezuela, Nicolas Maduro, dacă acest lucru va fi de ajutor pentru cetăţenii Venezuelei, relatează Reuters.