Exclusiv! Descoperire macabra! O femeie a fost gasita decedata in propria curte - FOTO

Descoperire macabra intr-o localitate ieseana. Politistii ajunsi la fata locului au descoperit trupul lipsit de viata al unei femei. Trupul neinsufletit al femeii se afla chiar in propria curte. O femeie in varsta de 62 de ani, domiciliata in localitatea ieseana Bogdanesti, a fost descoperita fara suflare chiar in curtea propriei locuinte. In urma unor investigatii preliminare, legistii au ajuns la concluzia ca femeia consumase bauturi alcoolice, iar in urma acestul lucru, aceasta s-a dezechilibrat, cazand in curte. Legistii au preluat trupul neinsufletit al femeii, ducandu-l la medicina legala pentru a efectua cercetari complete. In cauza s-a deschis dosar pentru moarte suspec ...