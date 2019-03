Exclusiv! Dimineata plina de accidente la Iasi! Inca un accident cu o victima - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dimineata plina de accidente rutiere in judetul Iasi. Este al treilea accident produs in doar cateva ore. In urma cu putin timp, un accident rutier s-a produs in localitatea Paun. Din primele informatii rezulta faptul ca un camion s-a angajat intr-o depasire neregulamentara, iar din fata venea un SUV. Soferul SUV-ului a incercat sa evite impactul, intrand intr-un sant de pe margina drumului. Femeia care conducea SUV-ul a fost ranita fiind transportata la spital. Momentan nu se cunoaste cu exactitate starea de sanatate a victimei. Politistii rutieri prezenti la fata locului vor stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului Exclusiv! Accident rutier la Letcani! Doua persoane au fost ranite Exclusiv! Accident rutier c ...