EXCLUSIV! Din ce in ce mai multi oameni cu probleme psihice pun stapanire pe orasul Iasi provocand diverse incidente nedorite

Pafincom2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara un domn cunoscut cu probleme psihice a intrat intr-o brutarie de la Panifcom spunand ca o cauta pe mama sa sa o bata. Acesta a spart inauntru un geam si a aruncat pe jos cateva produse inclusiv niste bomboane ce erau expuse. Potrivit unor surse, acesta a mai fost internat in trecut in spital, dar a reusit sa scape. Incidentul a continuat cu terorizarea angajatelor care au apasat butonul de panica. La fata locului au ajuns agentii de la o firma de paza, care au incercat sa il linisteasca chemand politia. Ulterior, politistii nereusind sa ajunga la niciun consens cu acesta l-au transportat la Sectia 2 de Politie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pag ...