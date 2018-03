Exclusiv! Doi copii s-au inecat! Totul s-a petrecut intr-o localitate ieseana! Sunt cautati de mai multe echipaje ale pompierilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE - Copii au fost scosi din apa si se afla in soc hipotermic. In aceste momente, acestia sunt transportati cu ajutorul unei ambulante la Spitalul Sf. Maria. Stirea initiala - In urma cu putin timp, doi copii s-au inecat la Podul Iloaei. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, dar si politistii care urmeaza sa stabileasca cu exactitate cum s-a produs incidentul. Copii, doua fetite in varsta de 3, respectiv 11 ani, s-au inecat. Un echipaj de la Detasamentul 1 de pompieri intervin in zona. Cautarile continua, cei 8 subofiteri, dotati cu o barba, incearca sa le gaseasca pe cele doua fetite. *** Stire in curs de actualizare*** Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe p ...