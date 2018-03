Exclusiv! Doi ''profesori'' specializati in tepe, au fost retinuti! Au pretins sume uriase

telefon teapa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi ''specialisti'' in comiterea mai multor infractiuni, au fost ridicati de catre politistii ieseni. Barbatii erau specializati in a da ''tepe'' prin metoda accidentul, au ajuns in vizorul politistilor dupa ce au fi inselat, prin aceasta metoda, peste 16 persoane. ''Doi barbati au fost retinuti pentru 24 de ori fiind banuiti de infractiuni prin metoda 'accidentul'. Pe data de 22 martie, in urma a patru perchezitii, trei pe reza municipiului Iasi, iar una pe raza judetului Iasi, au fost vizate mai multe persoane banuite de infractiunea de inselaciune. In urma perchezitiilor, au fost ridicate mai mutle telefoane mobile, dar si mai multe cartel ...