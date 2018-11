Exclusiv! Doi tineri care se ocupau cu inselatorii prin metoda "accidentul" au ajuns in fata instantei! Risca sa ajunga dupa gratii - FOTO

tineri retinuti metoda accidentul 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi tineri retinuti dupa descinderile de miercuri dimineata au fost adusi in urma cu putin timp in fata instantei de judecata. Acestia sunt cercetati intr-un dosar de inselaciune prin metoda "accidentul". Ieri, la primele ore ale diminetii, mascatii au patruns in doua locuinte si in Penitenciarul Iasi. Mai multi indivizi sunt anchetati si sunt banuiti de tepe date prin aceasta metoda deja renumita in judetul nostru. Ieri, trei adulti si un minor au fost luati la audieri. Un barbat, aflat in spatele gratiilor in Penitenciarul Iasi, a fost si el audiat. Din cate se pare, individul ar fi sunat din penitenciar diferite persoane in varsta si le-ar fi spus ca este docto ...