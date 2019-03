Exclusiv! Doua persoane au fost ranite, dupa ce un taximetrist beat ar fi provocat un accident rutier - FOTO

accident rutier 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: In urma accidentului a rezultat ranirea unei persoane. Pasagera din dreapta soferului a fost transportata la spital, impreuna cu motociclistul. Testat cu aparatul alcooltest, alcoolemia soferului de pe taxiu indica 0.9 mg Stire intiala: In urma cu putin timp, un accident rutier s-a produs in Iasi, Bulevardul CA Rosetti. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, in accidentul rutier au fost implicat un motociclist. Momentan nu se cunosc motivele care au dus la producerea accidentului. La fata locului se deplaseaza un echipaj medical si un echipaj al politiei. Revenim cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si ...