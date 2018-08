Exclusiv! Doua persoane din judetul Iasi au ajuns la spital dupa ce au fost muscate de vipere! Care este starea lor de sanatate

Vipera google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua persoane au suferit muscaturi de vipera in ultimele zile. Aceste au fost transportate de urgenta la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului "Sf. Spiridon" Iasi. Astfel, un barbat de 62 de ani din Rediu-Tatar a fost muscat de gamba stanga si prezenta edem local si durere importanta. El era la cosit iarba intr-o livada, moment in care sarpele a napustit asupra lui. Medicii i-au administrat tratament cu ser antiviperin si l-au internat pentru supraveghere in Clinica Chirurgicala. Citeste si: Ce inseamna cand visezi serpi. Sa te temi sau sa te bucuri ca ii visezi? De asemenea, o femeie de 34 ani din Focuri a suferit o plaga muscata de picior cu simptomatologie care a debutat la 2 ore de la m ...