EXCLUSIV! Ea este FEMEIA care a RENUNTAT la Statele Unite ale Amercii ca sa vina la IASI! Acum este implicata in gasirea unor TRATAMENTE pentru prevenirea BOLILOR RARE - GALERIE FOTO, VIDEO

• Pentru majoritatea, o asemenea decizie si poveste de viata ar parea neverosimile! • Cu toate ca, in urma cu ani buni, avea sanse uriase, ca proaspat absolvent al Facultatii de Chimie din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" - UAIC din Iasi, sa faca cercetare la cel mai inalt nivel in Statele Unite ale Americii - SUA sau in Germania, ea a decis sa se intoarca in Romania • Acum, la 42 ani, lect. univ. dr. Brindusa Alina Petre este implicata in proiecte de cercetare unice, ce au ca impact gasirea unor solutii pentru prevenirea si tratarea unor boli rare, dar si a Alzheimer-ului • A fost convinsa, in primul rand, de familie sa revina acasa, dar si de doi dintre profesorii sai de la Cuza, anume p ...