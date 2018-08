EXCLUSIV: Elena Udrea spune cum o afecteaza ordonanta de revizuire anuntata de Tudorel Toader

Regina Elisabeta și-a bagat consilierii in ședința! Cum vrea sa „scape” de tatal lui Meghan Markle Casa Regală a Marii Britanii nu mai are răbdare! A fost pus la cale un pal prin care să-l oprească pe Thomas Markle, tatăl Ducesei de Sussex, din a mai face declarații despre viața privată a lui Meghan. Bărbatul a vorbit urât despre căsnicia fiicei salei, iar consilierii familiei regale au intrat într-o ședință de […] The post Regina Elisabeta și-a băgat consilierii în ședință! Cum vrea să „scape” de tatăl lui Meghan Markle appeared first on Cancan.ro.

Implicațiile nebanuite ale crizei momentului. Fost ministru al Agriculturii: Se știa de mai bine de un an! EXCLUSIV România se confruntă cu o criză fără precedent privind pesta porcina africana, fiind depistate peste 300 de focare de in ...

Diana, cea mai cunoscuta prostituata de la mare, filmata cu camera ascunsa in actiune! Diana este una dintre cele mai pretențioase dame de companie de pe litoralul românesc. Și asta pentru că dacă ceva nu e pe placul său, imediat refuză să încheie vreo înțelegere. Fiind atât de cunoscută în rândul bărbaților dornici să își îmbogățească experiențele sexuale, un cunoscut vlogger de la noi și un artistul Chriss Casper […] The post Diana, cea mai cunoscuta prostituata de la mare, filmata cu camera ascunsa in actiune! appeared first on Cancan.ro.

Ryanair, compania aeriana problema: zeci de romani blocați in Cipru Zeci de români au rămas blocați în Cipriu în cursul zilei de joi din cauza unei curse anulate spre București. Compania n ...

Klaus Iohannis a promulgat Legea harțuirii stradale Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de promulgare a modificărilor aduse Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, potrivit cărora hărţuirea, hărţuirea sexuală şi cea psihologică vor fi interzise atât în spaţiile publice, cât şi în privat. Prin modificările promulgate de șeful statului, hărţuirea, hărţuirea sexuală şi […] The post Klaus Iohannis a promulgat Legea hărțuirii stradale appeared first on Cancan.ro.

Oficialii de la Antena 1 au facut anunțul! Daniel Osmanovici a fost inlocuit de Bogdan Alecsandru Începând din acest week-end, Bogdan Alecsandru se alãtura echipei de ştiri de la Antena 1, prezentând, împreunã cu Iuliana Pepene, Observator 06 Week-end. Citește și: Daniel Osmanovici, ultima apariție la pupitrul Observatorului. Lacrimi de tristețe și emoții în platoul de televiziune Cu peste un deceniu de experienţã în radio şi televiziune, Bogdan spune despre el […] The post Oficialii de la Antena 1 au făcut anunțul! Daniel Osmanovici a fost înlocuit de Bogdan Alecsandru appeared first on Cancan.ro.

Nicole Kidman si Charlize Theron vor juca intr-un film despre scandalurile sexuale de la Fox News Actriţele Nicole Kidman şi Charlize Theron vor juca într-un film despre culisele postului de televiziune american Fox News, marcat în ultimii ani de mai multe scandaluri de hărţuire sexuală, potrivit The Hollywood Reporter.

Indicele Robor la trei luni a stagnat la 3,47%, a treia zi la rand! Indicele Robor la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 3,47%, pentru a treia zi consecutiv, potrivit datelor publicate joi (2 august) de Banca Naţională a României (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile variabile la creditele […] The post Indicele Robor la trei luni a stagnat la 3,47%, a treia zi la rând! appeared first on Cancan.ro.