Exclusiv! Elicopterul SMURD Iasi intervine la un accident avut loc in judetul Vaslui

In aceste momente elicopterul SMURD a fost solicitat sa intervina la un accident care a avut loc intr-o localitate din judetul Vaslui. In localitatea vasluiana Puiesti a avut loc, in urma cu putin timp, un accident rutier in care a fost implicata o persoana. Concert, un pieton a fost acrosat de un autoturism, iar victima este inconstienta. La fata locului s-a deplasat de urgenta un echipaj al Ambulantei Vaslui, starea victimei este una foarte grava iar personalul de pe ambulanta au solicitat interventia unui elicopter SMURD Iasi.