EXCLUSIV! Este una dintre cele mai cunoscute femei din Iasi, dar nimeni nu stie aceste amanunte din viata personala a acesteia! Medicul a vorbit pentru prima data despre toate aceste lucruri - FOTO

• Acesta este omul din spatele profesionistului • A salvat mii de vieti de-a lungul anilor, iar incercarile nu au incetat sa apara in tot acest timp • Prof. dr. Diana Cimpoesu, coordonator UPU-SMURD Iasi, a vorbit despre intreaga sa cariera, despre cele mai grele momente pe care le-a intalnit in 25 de ani de medicina de urgenta, dar si despre cele mai mari satisfactii • Acestea sunt cazurile care i-au ramas intiparite in memorie Prof. dr. Diana Cimpoesu, coordonator UPU-SMURD Iasi, este un nume care se confunda adesea cu medicina ieseana si mai ales cu medicina de urgenta. De 25 de ani, cea care conduce medicina de urgenta din Iasi si Moldova a trecut prin multe incerc ...