EXCLUSIV. Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru: Vad o similitudine intre discursul taberei contra lui Dragnea și cel al adversarilor politici ai PSD

Europarlamentarul PSD Victor Boștinaru nu vede cu ochi buni soarta partidului și, implicit a guvernării și a României, în preajma preluării președinției Consiliului European, dar și a alegerilor europene și prezidențiale. Totodată, Eurodeputatul a declarat în exclusivitate pentru Sursa Zilei că vede o „similitudine în tezele susținute de grupul de inițiativă, care a elaborat scrisoarea, și The post EXCLUSIV. Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru: Văd o similitudine între discursul taberei contra lui Dragnea și cel al adversarilor politici ai PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.