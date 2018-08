EXATLON Romania – Sezonul 2: Echipa Faimosilor este completa! Inca doi sportivi redutabili intra in cel mai spectaculos si intens show al toamnei, „Exatlon”. Au experienta sportiva, sunt foarte bine antrenati in ani de cantonamente si isi doresc sa traiasca experienta vietii lor si sa se redescopere. Au fost aplaudati de milioane de sustinatori de-a […] Articolul EXCLUSIV – EXATLON Romania, sezonul 2: un fotbalist celebru si o gimnasta de top intra in Echipa Faimosilor apare prima dată în AM Press.