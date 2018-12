Exclusiv! Explozie urmata de un incendiu la Iasi! Un barbat a reusit sa-si salveze soacra din locuinta cuprinsa de flacari

explozie calorifer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei persoane au fost la un pas de a-si pierde viata intr-un incident groaznic petrecut in localitatea ieseana Costesti. Casa in care locuiau un barbat impreuna cu sotia si soacra lui a fost cuprinsa de flacari dupa ce un calorifer a explodat. Sotul, in varsta de 69 de ani, si-a riscat viata pentru a o salva din incendiu pe mama nevestei sale, o batrana de 82 de ani. Citeste si: EXCLUSIV/UPDATE! Incendiu la Tomesti! Pompierii intervin in forta Cei trei au fost transportati la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi pentru a primi ingrijiri de specialitate. Potrivit medicilor, pacientii au suferit arsuri pe diferite zone ale corpului, insa se afla in afara oricarui pericol. ...