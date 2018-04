EXCLUSIV FALSUL cu care Alexander Adamescu a vrut sa pacaleasca justiția din Marea Britanie. Minciuna care l-a trimis dupa gratii și spre EXTRADARE / DOCUMENTE

În ultimul său comunicat de presă, Alexander Adamescu face un anunț cutremurător: ar fi victima persecuțiilor justiției din Marea Britanie, care a emis împotriva sa „o decizie greşită şi profund nedreaptă” în ciuda faptului că „justiţia trebuie să fie egală pentru toată lumea”.

Dr ce nu spune Alexander este faptul că este suspectat că a utilizat acte false sau „plăsmuite” de către judecătorii și arbitrii din trei state: Statele Unite, Marea Britanie și România. Oare există o conspirație mondială creată pentru a persecuta un „dramaturg inocent” și a-i răpi moștenirea de 800 milioane Euro - sau cel ce s-a obișnuit în România să antedateze documente depuse în justiție, iar apoi să le valideze cu sprijinul unor judecători mituiți, a procedat la fel la Londra și Washington?

Prezentăm în premieră și exclusivitate dovezile din dosarele de la Tribunalul Internațional ICSID de la Washington, Westminster Court din Londra și instanțele din România care sugerează că Alexander Adamescu ar putea fi ceea ce Caragiale numea „un plastrograf patentat” - o persoană care nu poate accepta adevărul, dacă îi este potrivnic, astfel că născocește dovezi în susținerea propriilor interese. Și demonstrează că minciuna are picioare scurte – chiar dacă este finanțată masiv!

Un fals cât libertatea + 250 milioane Euro bani de buzunar

Pe 21 iunie 2016, firma-mamă a companiilor românești controlate de Dan Adamescu, Nova Group Investments BV (Olanda), a depus o plângere la adresa României la Tribunalul Internațional ICSID de la Washington. În plângere sunt denunțate pretinse subminări ale investițiilor TNG-Olanda la ASTRA Asigurări SA și la Medien Holding SA (compania ce deține ziarul România Liberă). Iar despăgubirile cerute sunt, într-o primă evaluare, de minim 250 milione Euro.

A doua miză a acestui proces de arbitraj este blocarea acțiunilor României de cercetare penală a lui Alexander Adamescu în cazul mituirii judecătorilor Ion Stanciu și Elena Rovența de la Secția 7 a Tribunalului București, precum și în cazul falimentării ASTRA Asigurări SA.

Unul dintre documentele depuse la dosar, proba C-137, este decizia consiliului de administrație al Nova Group Investments BV din 23 iunie 2014 prin care Alexander Adamescu este împuternicit să reprezinte compania, fiind prezentat drept „singura persoană din Nova ce poate da instrucțiuni avocaților și să le furnizeze informațiile necesare redactării unei plângeri la adresa Guvernului României pe baza Tratatului bilateral de protejare a investițiilor”.

Pe baza acestui document, Alexander Adamescu a solicitat anularea, sau cel puțin suspendarea mandatului european de arestare emis pe numele său la 6 iunie 2016, invocând dreptul fundamental la apărare. Curtea de arbitraj internațional ICSID de la Washington a dat curs acestei solicitări, prin emiterea pe 29 martie 2017 a Ordinului Procedural nr. 7, care a prelungit anormal de mult procedura de extrădare a lui din Marea Britanie.

Numai că decizia din 23 iunie 2014 prezintă toate caracteristicile unui document falsificat, așa cum au observat apărătorii României și au reținut și arbitrii ICSID:

documentul a fost creat pe data de 6 iunie 2016, conform informațiilor prezente în zona de sa metadate (cea care consemnează autorul și data creării fișierului) decizia nu figurează în evidențele companiei Nova din anul 2014, dacă data ar fi fost autentică, nu ar fi avut rost emiterea unei noi împuterniciri cu data de 9 iunie 2016, care a fost de la bun început atașată la dosar, ca proba C-6.

Tribunalul ICSID nu are nici rolul, nici mijloacele prin care să verifice autenticitatea unui document, Întregul proces de arbitraj are la bază presupunerea bunei-credințe a părților, iar decizia finală are caracteristicile unui gentlemen's agreement între două părți ce respectă principiile morale chiar mai presus decât legea.

În paragraful 303 al Ordinului procedural nr. 7 Tribunalul comentează faptul că documentul a fost „datat în mod ostentativ în iunie 2014 dar, (așa cum am menționat mai sus) a fost în realitate scris în 2016”. Mai clar spus: a fost antedatat, deci falsificat, astfel că nu poate reprezenta o probă care să fie reținută de către Tribunalul ICSID.

De aceea, arbitrii ICSID folosesc adverbul „ostensibly” atunci când se referă la datarea documentului încriminat. Oxford Dictionary definește sensul acestui cuvânt drept ceva „aparent sau presupus, dar probabil neadevărat”. Mai simplu spus: plăsmuit, închipuit, falsificat de o manieră oarecum credibilă.

Ordinul procedural 7 a fost emis pentru că România nu a putut demonstra faptul că, în cazul extrădări, îi va asigura lui Alexander Adamescu condiții optime pentru a putea interacționa cu avocații și a-și putea pregăti apărarea cazului de la ICSID. Numai că, între timp:

pe 2 și 3 martie 2017 Alexander Adamescu a depus mărturie și a răspuns întrebărilor arbitrilor internaționali și ale avocaților României,

pe 21 iulie 2017 compania Nova și-a depus dovezile și argumentele ce susțin acuzațiile sale,

pe 10 februarie 2018 România și-a prezentat la rândul său dovezile și contra-argumentele pe fondul cazului.

Deci în prezent nu se mai justifică nici urgența unei măsuri de protecție, nici necesitatea de a-i asigura libertatea de acțiune în vederea susținerii cauzei companiei Nova în fața ICSID. Iar Ordinele procedurale ICSID nu pot recomanda decât măsuri provizorii, cu aplicabilitate foarte limitată, mai ales atunci când aduc atingere drepturilor suverane ale Statelor.

Un fals mai mic, doar cât o evadare

Caracterul caduc al Ordinului procedural nr. 7, precum și faptul că asemenea măsuri provizorii afectează libertatea justiției din țările care ar trebui să le aplice, au fost confirmate de către judecătorul de la Westminster Court în dosarul extrădării lui Alexander Adamescu. Drept urmare, în urma audierilor din 23 august 2017, magistratul a refuzat să pună în aplicare aceste măsuri și a continuat procesul în conformitate cu legile și procedurile din Marea Britanie.

Începând cu data de 13 iunie 2016 Alexander Adamescu s-a aflat permanent fie în arest preventiv, fie sub control judiciar, pe baza mandatului european de arestare emis pe numele său. Pentru a evita extrădarea în România, pe lângă o furibundă campanie de presă anti-românească și anti-DNA, a atras de partea sa personaje cu mare influență, dar controversate:

avocatul Robert Amsterdam, vestit pentru că l-a apărat în procesul de extrădare pe oligarhul rus Alexander Hodorkovski, dar care s-a retras din procesul lui Adamescu atunci când a aflat o serie de detalii referitoare la practicile de afaceri ale acestuia,

vestit pentru că l-a apărat în procesul de extrădare pe oligarhul rus Alexander Hodorkovski, dar care s-a retras din procesul lui Adamescu atunci când a aflat o serie de detalii referitoare la practicile de afaceri ale acestuia, parlamentarul conservator Jacob Rees-Mogg, ce a candidat la funcția de prim-ministru împotriva Theresei May și a folosit argumente și informații funizate de Adamescu în timpul campaniei sale fervente în favoarea Brexitului (ce se dovedește acum a fi fost bazată pe o mulțime de fake-news),

ce a candidat la funcția de prim-ministru împotriva Theresei May și a folosit argumente și informații funizate de Adamescu în timpul campaniei sale fervente în favoarea Brexitului (ce se dovedește acum a fi fost bazată pe o mulțime de fake-news), fostul șef al MI6, Sir John Scarlett, specializat pe fabricarea de probe, cel mai celebru caz fiind pretinsele depozite de arme chimice pe care le-ar fi avut Saddam Hussein, care au justificat atacarea Irakului în martie 2003, fals recunoscut de Guvernul britanic și pentru care premierul John Major și-a cerut public scuze în 2016.

Iată de ce, atunci când Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că nu a emis documentul depus de apărătorii lui Adamescu pe 31 ianuarie 2018, magistraţii britanici nu au avut niciun dubiu privind faptul că este vorba despre un fals şi au decis din nou arestarea acestuia. Aspect exprimat cât se poate de clar în decizia din 23 martie 2018:

„Repunere în stare de arest până pe data de 13/04/2018 la ora 10:00 (...)

Baza legală: se află în procedură conform art. 2(7) din Extradition Act 2003.

Motivul amânării: motivare non-standard: pentru a fi judecat în fața judecătorului districtual JZ.

Excepții de la eliberarea condiționată: este posibil să fugă în grabă și pe ascuns, pentru a evita identificarea sau arestarea pentru o acțiune ilegală ( sensul cuvântului „to abscond”, conf. Oxford Dictionary).

( sensul cuvântului „to abscond”, conf. Oxford Dictionary). Motivul aplicării: Au fost prezentate Curții documente falsificate, în tentativa de a altera mersul justiției.”

Pentru a înțelege gravitatea acestei situații, trebuie făcute câteva precizări:

alterarea mersului justiției este considerată, în Anglia și Țara Galilor, o infracțiune la fel de gravă ca și crima sau violul,

pedeapsa maximă este închisoarea pe viață,

infracțiunea este judecată direct la instanța supremă (Crown Court), fiind instrumentată de procurorii Reginei.

Pentru a-și asigura un minim de șanse, Adamescu și-a luat un nou avocat, specializat pe acest tip de situații: Hugo Keith, unul dintre starurile baroului londonez, celebru pentru că a reprezentat-o pe Regină în cazul anchetei privind moartea prințesei Diana și pe Boris Berezovski (adversarul lui Putin) în cazul anchetei privind decesul lui Alexander Litvinenko.

Hugo Keith este lui ultima șansă pentru a evita aplicarea deciziei de extrădare în România, pronunțată pe 13 aprilie 2018 și față de care a formulat deja un apel. Și va trebui să-și justifice onorariul de milioane de lire sterline ștergând cu buretele și acuzația de alterare a mersului justiției britanice. Vom afla până pe 30 aprilie dacă își merită cu adevărat banii, sau pur și simplu va ascunde faptul că l-a apărat pe Alexander Adamescu!

Falsul de la care a început totul

Alexander Adamescu a ajuns în această încurcătură tot datorită unui fals. Chiar dacă eventuala sa implicare directă în generarea și utilizarea documentului falsificat nu a fost încă stabilită de justiție, informațiile pe care le prezentăm au autoritate de lucru judecat, întrucât au format obiectul procesului prin care Dan Adamescu, tatăl lui Alexander, a fost condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare, judecătoarea Elena Rovența la 4 ani și 6 luni, iar judecătorul Ion Stanciu la 3 ani și 4 luni de închisoare.

Iată cum descrie sentința din 02.02.2016 din dosarul nr. 4153/2/2014 a Curții de Apel București, Secția II Penală, sistemul bazat pe falsificare de documente și cumpărarea unor judecători, creat de Dan și Alexander Adamescu pentru a recupera suma de peste 10 milioane de Euro din conturile Baumeister SA:

„În momentul în care S.C. BAUMEISTER S.A. a intrat în procedura insolvenţei, a fost transformată în societate cu răspundere limitată, devenind S.C. SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT S.R.L., iar în considerarea valorii activelor s-a gândit şi pus în practică plăsmuirea unor creanţe atribuite altor societăţi comerciale din grup, cu care aceste entităţi să se înscrie la masa credală, cu ocazia definitivării tabelului final al creditorilor, finalitatea urmărită fiind obţinerea statutului de creditor majoritar, ceea ce ar fi permis controlul asupra procedurii insolvenţei. (...)

În contextul unor întâlniri ascunse, inculpata Borza Monica a remis inculpatului Stanciu Ion, judecător în cadrul Tribunalului București, suma 15.000 euro, în două tranșe, în luna iunie 10.000 euro și în luna decembrie 2013 – 5.000 euro, iar inculpatei Rovența Elena, judecător în cadrul Tribunalului București, suma de 23.000 lei, echivalentul a 5.000 euro. (...)

Motivația acțiunilor inculpatului Adamescu Grigore Dan a fost aceea de a păstra în patrimoniul grupului pe care îl conducea activele S.C. BAUMEISTER S.A., în cuantum de aproximativ 10 milioane de euro, iar acest obiectiv se putea realiza prin înscrierea la masa credală a unor creanțe aparținând unor societăți din grup, respectiv S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. și S.C. EAST BUCHAREST COMMERCIAL PARK S.R.L.

Prin înscrierea creanțelor celor două societăți (valoarea creanțelor S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. - circa 35 milioane de lei, iar a S.C. EAST BUCHAREST COMMERCIAL PARK S.R.L. - aproximativ 28 milioane de lei), s-a urmărit obținerea majorității în tabelul creditorilor, activul de circa 10 milioane de euro al S.C. BAUMEISTER S.A. putând fi preluat de societățile grupului.”

Schema identificată de instanță a fost următoarea:

s-au falsificat două contracte de împrumut, antedatate, în valoare de 35 și respectiv 28 milioane de lei (sună cunoscut, nu-i așa?),

în valoare de 35 și respectiv 28 milioane de lei (sună cunoscut, nu-i așa?), cu toate că data certă a semnării lor ar fi trebuit să fie stabilită prin autentificare notarială, judecătorii mituiți au „închis ochii” și le-au considerat valide (în Anglia și SUA, locul lor este luat de așa-ziși experți și de specialiști în lobby),

(în Anglia și SUA, locul lor este luat de așa-ziși experți și de specialiști în lobby), în felul acesta, în loc să fie plătiți creditorii reali ai Baumeister SA, conform legii, s-au creat condițiile pentru ca în mod fraudulos activele din această companie falimentară să ajungă tot la cei care au dus-o în faliment.

Iată o aplicare practică a zicalei „lăcomia mănâncă omenia”, întrucât lipsa de onorabilitate în relația cu sub-contractorii Baumax a reprezentat bulgărele de zăpadă ce s-a transformat în actuala avalanșă ce l-a adus pe Alexander Adamescu în arest, iar de aici îl poate târî la închisoare pentru mulți ani!

Și asta pentru că, odată extrădat în România, va putea fi inculpat nu doar în dosarul mituirii judecătorilor, pentru care este emis mandatul de arestare, ci și în dosarul falimentării ASTRA Asigurări SA și altele aflate în diferite faze ale cercetării penale.

Și așa cum Jacob Rees-Mogg și Robert Amsterdam s-au delimitat de el de cum au ieșit la iveală „scheletele” penale ascunse în trecutul său, la fel se vor preface că n-au auzit niciodată de Alexander Adamescu și ceilalți, știuți sau neștiuți, care i-au acordat protecție până acum.

Căci justiția chiar trebuie să fie egală pentru toată lumea - inclusiv pentru beizadelele miliardarilor!