Exclusiv! Femeie adusa de urgenta la un spital din Iasi dupa ce a fost lovita de o vaca. Urmeaza sa fie operata

O femeie a fost adusa de urgenta la un spital din Iasi dupa ce a devenit victima unei bovine. Pacienta are 61 de ani, este din localitatea Costuleni si a ajuns la UPU Sf. Spiridon. Aceasta a fost aruncata in aer cativa metri, iar in urma incidentului a suferit mai multe leziuni interne. In momentul in care a ajuns la unitatea medicala, pacienta prezenta laceratie splenica, contuzie la nivelul rinichiului stang si fracturi costale. Citeste si: Incident grav in Iasi! Un tanar a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de propriul cal Femeia a fost internata la Sectia a II-a de Chirurgie, urmand sa fie supusa unei interventii chirurgicale.