EXCLUSIV! Filiala municipala PSD Iasi are un nou presedinte

In cursul zilei de astazi, membri organizatiei municipale a Partidului Social Democrat (PSD) Iasi si-au desemnat o noua conducere. Astfel, consilierul judetean Marius Eugen Ostaficiuc a fost desement de Biroul Municipal drept noul presedinte al filialei iesene, acesta urmand a-l inlocui din functie pe consilierul local Corneliu Paul Boisteanu. De altfel, in ultima perioada, la varful organizatiei municipale au fost mai multe tensiuni, dupa ce filiala s-a pozitionat in repetate randuri impotriva deciziilor luate la nivelul organizatiei judetene si a conducerii centrale a partidului. In plus, Paul Boisteanu, alaturi de preseidntele executiv Sorin Iacoban si Gabriel Teodorescu, secretarul general al filialei, ...