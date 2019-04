EXCLUSIV! Fiul lui Andrei Plesu a fost ridicat de mascati intr-un dosar de TRAFIC DE DROGURI

Andrei Plesu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform unor surse credibile, politistii antidrog din Iasi si Bucuresti au efectuat o actiune pe linia combaterii traficului de droguri de risc, in cadrul careia s-au pus in executare 8 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Iasi si municipiul Bucuresti. Pana la aceasta ora, au fost identificati 8 suspecti. Exclusiv! Mascatii au luat cu asalt mai multe locatii! Descinderi dis-de-dimineata la Iasi In urma perchezitiilor, au fost identificate si ridicate 500 de grame de rezina cannabis, alte ustensile folosite la cultivare, cantare electronice, grindere pentru maruntit canabisul, pastille ecstasy, ciuperci halucinogene. Fiul lui Andrei Plesu, Mihai Plesu este vizat in dosar. El e unul dintre cei ...