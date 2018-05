EXCLUSIV! Fostul cunoscut politician al Iasului - profesorul Ion Solcanu la BZI LIVE: "Nu cred ca si-a calculat bine miscarea primarul Chirica fata de seful partidului - Liviu Dragnea"- GALERIE FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Luni, 7 mai 2018, de la ora 13.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE a fost invitat prof. univ. dr. Ion Solcanu - Facultatea de Istorie a Universitatii Alexandru Ioan Cuza - UAIC din Iasi • Astfel, una dintre figurile arhicunoscute din spectrul vietii publice din Romania post-decembrista (dupa 1989 - n.r.), politicianul si istoricul Solcanu a putut fi urmarit de catre public, inclusiv in IPOSTAZE mai putin CUNOSCUTE • Avand expertiza necesara, universitarul a scos in prim-plan ceea ce reprezinta cultura romaneasca in concertul european si esentiala preocupare pe care trebuie sa o aiba societarea contemporana in pastrarea si promovarea ei • Bineinteles, fostul politician si senator in Parlamentul R ...