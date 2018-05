Exclusiv! Gheorghe Tataru, fostul primar de la Targu Frumos, este actualul director al Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi

Gheorghe Tataru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva zile, fostul primar al orasului Targu Frumos, Gheorghe Tataru, a fost detasat de pe functia de conducere. El a fost a fost inspector la o primarie din judetul Iasi, iar acum a fost detasat la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Iasi pe postul de director. Citeste si: Un fost director din Iasi a dat in judecata institutia unde a lucrat Inaintea lui Tataru, la sefia APM Iasi a fost Eugen Sandu, director detasat pentru cateva luni. Inainte de Eugen Sandu, care a revenit la vechea functie de comisar la Garda de Mediu, director a fost Victor Bogdan Davideanu, actual sef la APM Calarasi. Reamintim ca Gheorghe Tataru a fost anchetat in anul 2013 pentru abuzuri gr ...