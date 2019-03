Exclusiv! Iata cum va arata cel modern camin studentesc din Romania! Milioane de euro vor fi investite

uaic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iasi va realiza o investitie etalon pentru Romania. Concret, UAIC va investi milioane de euro in construirea unui nou camin studentesc. Caminul va avea dotari de ultima ora, dar si parcari. Investitia este una uriasa, iar acest lucru plaseaza caminul de pe strada Titu Maiorescu, in fruntea celor mai moderne spatii de cazare studentesti din Romania. Demararile lucrarilor la caminul nou situat pe strada Titu Maiorescu vor incepe anul acesta, in total fiind alocata suma de 46.837.144,29 lei, aproximativ 10 milioane de euro, dintre care: CNI =45.315.176,70 lei UAIC= 1.521.967,59 lei Daca ti-a placut articolul, te astepta ...