Exclusiv! Iesean gasit fara suflare in propria locuinta. Criminalistii se deplaseaza la fata locului

In urma cu putin timp, un iesean a fost gasit fara suflare in propria locuinta. Barbatul domiciliat in localitatea ieseana Butea a fost gasit fara suflare de catre vecinii care au anuntat organele competente. Din primele informatii, ieseanul suferea de o de o disfunctie locomotorie, acesta incasand un ajutor social. La fata locului se deplaseaza criminalistii pentru a stabili cauza mortii. Cel mai probabil barbatul a murit din cauze medicale. ***Stire in curs de actualizare** Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. iesean fara sufla ...