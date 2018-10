Exclusiv! Il recunoaste cineva? Acest individ a spart un magazin din Nicolina! Politistii sunt pe urmele lui - VIDEO

hot nicolina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile iesene au fost puse in alerta dupa ce un magazin din zona Nicolina a devenit tinta unui infractor. Din nefericire pentru el, intreaga operatiune de furt a fost filmata de camerele de supraveghere din interiorul unitatii comerciale. Politistii au intrat in posesia imaginilor, iar acum sunt pe urmele lui. Citeste si: Exclusiv! A fost retinut individul care si-a incendiat iubita! Si-a recunoscut fapta in fata anchetatorilor Persoanele care il recunosc si poseda informatii despre el sunt rugate sa apeleze cat mai urgent la organele de lege. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Video ...