EXCLUSIV! Imagini de pe camerele de supraveghere cu momentul producerii cumplitului accident de la Schitu Duca! Cinci persoane au fost ranite - FOTO/VIDEO

In cursul zilei de astazi, un grav accident rutier s-a produs in localitatea ieseana Schitu Duca. In accident au fost implicate trei autoturisme, in urma acestuia rezultand 5 persoane ranite. Potrivit informatiilor obtinute de reporterii BUNA ZIUA IASI, un autoturism a intrat in coliziune cu alte doua masini stationate la marginea drumului, iar dupa impact a fost proiectat intr-o masa aflata la intrarea unui bar din apropiere. Victimele se aflau la masa respectiva si au fost ranite.